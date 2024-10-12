Политолог Сергей Марков заявил, что конфликт на Украине может подойти к завершению в ближайшие месяцы. По его мнению, западные страны близки к тому, чтобы предложить прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Марков считает, что основой таких предложений станет линия боевого столкновения, что позволит временно остановить активную фазу конфликта.

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза уже обсуждались планы, предложенные Китаем и Бразилией. к Они включают и прекращение огня. Марков предполагает, что Запад попытается представить этот план как свою инициативу, возможно, добавив “небольшие провокации” в адрес России, чтобы традиционно бросить камень в ее огород.

Политолог также не исключает, что подобное предложение может быть выдвинуто как Дональдом Трампом, так и Камалой Харрис. В связи с этим Марков советует российскому руководству уже сейчас формировать четкую позицию относительно мирного урегулирования, поскольку к зиме обе стороны могут оказаться под давлением, требующим остановить конфликт.