Майе Санду, скорее всего, не удастся выиграть президентские выборы в Молдавии, которые проводятся сегодня, 20 октября. Прогнозы показывают, что она может получить около 43% голосов, но высокий уровень недовольства среди населения, достигающий 60%, значительно снижает её шансы на успех. Её позиции ослаблены и тем, что другие прозападные кандидаты, такие как Ренато Усатый, также претендуют на победу и готовы к сближению с Европейским союзом, приводит РИА Новости слова политолога Дмитрия Кисеева.

Итог второго тура выборов будет зависеть от того, сможет ли оппозиция объединить силы. Если они смогут консолидировать поддержку и призвать своих сторонников голосовать против Санду, она может потерпеть поражение. Существует также вероятность, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, что добавляет напряжённости в предвыборную обстановку.

Согласно результатам опросов, второе место на выборах может занять экс-генпрокурор республики Александр Стояногло, незаконно уволенный Санду, что он сумел доказать в ЕСПЧ. На третьем – уже упомянутый бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый.