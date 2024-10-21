Снижение цен на туры в Дубай может свидетельствовать о растущей угрозе со стороны йеменских хуситов. Об этом заявил политолог и председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что вооружённые группировки и Иран открыто угрожают объектам нефтяной инфраструктуры в регионе Персидского залива.

По словам эксперта, туры в Дубай, которые теперь можно приобрести за 150–170 тысяч рублей, сильно подешевели по сравнению с Таиландом, где стоимость аналогичного отдыха достигает 400 тысяч рублей. Это может быть тревожным сигналом. Хуситы ранее уже совершали ракетные атаки на территории ОАЭ, а Иран продолжает угрожать нанесением ударов по нефтяным объектам.

Караханов также подчеркнул, что Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на масштабные инвестиции со стороны иностранцев, не предоставляют им гражданства, что ставит под сомнение безопасность иностранцев, включая бизнесменов, в случае военных конфликтов. При этом, по его словам, Дубай стал местом, куда часто направляются россияне, находящиеся в розыске у российских властей.

В условиях усиленной активности диверсионных групп и реальной опасности ракетных ударов российским туристам рекомендуется рассматривать для отдыха безопасные регионы внутри России. Если же поездка в Дубай неизбежна, важно уведомить родных о своем маршруте, иметь контакты российского посольства и знать, где находятся ближайшие бомбоубежища.

Ранее стало известно, что магазины дьюти-фри в международном аэропорту Дубая начали принимать к оплате российские рубли. По информации компании Dubai Duty Free, с 1 августа эта функция доступна в большинстве точек беспошлинной торговли. Пассажиры могут оплачивать покупки наличными рублями, что стало значимым шагом для российских путешественников.