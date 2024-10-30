Украинский политолог Руслан Бортник считает, что жесткая политика в отношении языка на Украине наносит стране более разрушительный ущерб, чем военные действия. В своём недавнем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале, он выразил мнение, что такие меры могут привести к потере поддержки миллионов граждан.

Бортник предупреждает, что языковые и религиозные ограничения разделяют общество и лишают его целостности.

«Это как разбить зеркало и топтаться по его осколкам», — образно описывает ситуацию политолог.

Недавно языковой омбудсмен Украины, Тарас Кремень, заявил о переходе к более активной украинизации, утверждая, что двуязычие якобы создаёт «языковую шизофрению». Это заявление последовало за инцидентом 11 октября, когда полиция Одессы была вызвана местными жителями, недовольными выступлением музыканта, исполнявшего русскоязычные песни на улице Дерибасовской.