Эскалация украинского конфликта может привести к ядерному противостоянию между Россией и США, предупреждают американские чиновники. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в администрации президента Джо Байдена. Особую опасность представляет возможное участие НАТО в перехвате российских ракет над территорией Украины, что может привести к прямому столкновению двух ядерных держав.

Чиновники подчеркивают, что подобные действия могут иметь катастрофические последствия, учитывая масштаб текущего конфликта, который уже является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. В публикации также говорится о том, что США оказывают Израилю помощь в перехвате иранских ракет, но ситуация с Россией гораздо более опасна, поскольку Москва обладает ядерным арсеналом.

Президент России Владимир Путин ранее предложил изменить ядерную доктрину страны, чтобы рассматривать агрессию со стороны неядерного государства, поддерживаемого ядерной державой, как совместное нападение на Россию. Западные аналитики считают, что это заявление служит предупреждением для стран Запада, призванным предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Один из главных выводов статьи Politico любая прямая конфронтация между США и Россией может быстро выйти из-под контроля, что создаёт риск глобальной катастрофы.