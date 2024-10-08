Франция активно готовится к крупным военным учениям, направленным на оценку её способности противостоять возможным угрозам со стороны России. Эти учения, запланированные на следующий год, станут важным этапом для вооружённых сил страны, которые должны продемонстрировать свою готовность к оперативной реакции на вызовы, пишет американское издание Politico.

Ключевым элементом станут манёвры в Румынии, где будет проверена скорость и эффективность развертывания французских подразделений. Военные эксперты отмечают, что эти учения важны не только для Франции, но и для НАТО в целом, поскольку альянс готовится к потенциальным кризисам на востоке.

Франция также проводит модернизацию своих вооружённых сил. К 2027 году армия должна быть способна развернуть боеспособную дивизию в течение месяца. Учения в Румынии станут проверкой того, насколько быстро и эффективно страна может перебрасывать войска в случае необходимости.