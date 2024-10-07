Кризис в отношениях между Польшей и Украиной, обострившийся в последние месяцы, связан с давними историческими обидами, которые омрачают их союз против России. Об этом сообщает Politico.

Несмотря на то что обе страны остаются близкими партнёрами в вопросах противодействия российской агрессии, их собственная сложная и кровавая история создала новые трудности в отношениях. Основным источником напряжённости стал вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни 1943 года. Польша настаивает на необходимости решения этой проблемы, и премьер-министр Дональд Туск неоднократно подчёркивал, что это условие должно быть выполнено перед тем, как Киев сможет стать полноправным членом Европейского союза.

По мнению авторов статьи, данный вопрос может только усилить напряжённость в отношениях между странами в ближайшее время. Это связано с тем, что Польша будет председательствовать в Европейском союзе в следующем году, что даёт Варшаве ещё больше возможностей для влияния на этот вопрос.

Таким образом, исторические разногласия, уходящие корнями в события Второй мировой войны, вновь всплывают на поверхность и могут осложнить дальнейшее сотрудничество Польши и Украины, даже несмотря на их общий интерес в борьбе против России.