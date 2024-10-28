Российская певица Полина Гагарина, известная своим талантом и приверженностью к спорту, поделилась с поклонниками моментами очередной тренировки. В своих социальных сетях артистка опубликовала снимки, на которых она позирует в стильном спортивном комплекте, состоящем из топа и велосипедок, подчёркивающем её стройную фигуру.

Тренировка проходила в зале с панорамным видом на внутренний сад её загородного дома. Под фотографиями Гагарина оставила подпись: «Сделала все, что могла», подчеркивая, что выложилась на полную.

Известно, что Полина серьёзно относится к своему здоровью и регулярно работает над физической формой, используя различный спортивный инвентарь. Артистка нередко делится с поклонниками своими занятиями, вдохновляя их заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Помимо успешной карьеры, Гагарина — заботливая мама двоих детей. От первого брака с актёром Петром Кисловым у неё есть сын Андрей, который, унаследовав творческие наклонности, пошел по стопам матери. В 2021 году он окончил музыкальную школу и даже выступал вместе с Гагариной, аккомпанируя ей на концертах. Сегодня у Андрея есть собственная студия, где он увлечённо занимается аранжировками.

Второй брак Полины, с фотографом Дмитрием Исхаковым, также привнёс в её жизнь радостные моменты. В 2017 году у пары родилась дочь Мия, которая уже растёт в окружении музыки и творчества. Несмотря на то, что в 2020 году супруги объявили о разводе, Гагарина продолжает поддерживать тёплые отношения с детьми и создаёт уют в загородном доме, где они проводят много времени вместе.