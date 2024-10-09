Семёна Трескунова* оштрафовали за нарушение закона, связанного с деятельностью иностранных агентов. По информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, Тимирязевский суд Москвы признал актёра виновным по статье 19.34 КоАП РФ и обязал выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Трескунов*, известный зрителям по участию в популярном российском сериале «Ивановы-Ивановы», столкнулся с трудностями в своей карьере после эмиграции. В настоящее время он проживает за границей и пытается продвигать свою работу в других странах. Однако, как сообщается, его профессиональные успехи за рубежом оставляют желать лучшего.

Недавно, вместе с музыкантом Алексеем Кортневым*, Семён пытался организовать театральные постановки в Армении. Несмотря на все усилия, продажи билетов оказались крайне низкими. Ожидания на международной сцене не оправдались, и агентства продолжают предлагать актёра на российские проекты, в надежде возродить его карьеру на родине.

Сам Трескунов* признавался, что после отъезда из России его кинокарьера практически остановилась. Трудности с предложениями о работе за границей стали для него серьёзным испытанием.

*признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России.