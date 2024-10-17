Костромской военнослужащий Павел Коркин совершил подвиг, который привлёк внимание всей страны. По информации журналистов «Комсомольской правды», россияне восхищаются смелостью бойца. В ходе штурма позиций противника Коркин отвлёк огонь врага на себя, что позволило его подразделению прорвать оборону ВСУ и успешно завершить задачу.

Как отмечают журналисты, Павел удачно выбрал позицию для наблюдения и вовремя заметил активность на вражеском посту. Он открыл огонь, чтобы привлечь к себе внимание. Боевики ВСУ сосредоточились на том направлении, где находился боец и уже не смотрели по сторонам. В это время штурмовые группы нанесли удар оттуда, откуда враг его не ждал.

Такие примеры мужества российские солдаты демонстрируют на передовой регулярно. В прошлом году большим резонансом пользовался ролик, где экипаж танка «Алёша» вступил в бой с колонной вражеской техники. В тот момент, когда восемь единиц бронемашин, включая три танка, атаковали, российские танкисты и артиллеристы смогли одержать верх и уничтожить колонну.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил использовать подобные примеры героизма для школьных уроков истории, чтобы показать подрастающему поколению настоящие примеры мужества и патриотизма.