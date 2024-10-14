Иностранные военные специалисты и украинские офицеры оказались на месте удара в одесском порту и попали под атаку ракеты ОТРК “Искандер”. Об этом заявил Сергей Лебедев, возглавляющий пророссийское движение в Николаеве, передает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе, которые произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Лебедев уточнил, что удар пришелся по припортовой зоне, где как раз осуществлялась разгрузка судна с оружием и боеприпасами. Там же присутствовали иностранные офицеры, руководившие процессом. Почти все они ликвидированы вместе с боевиками ВСУ.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер также подтвердил информацию о повреждениях в порту, заявив, что пострадала инфраструктура в прибрежной зоне. Эти события стали очередным звеном в цепи атак на порты в регионе, участившихся в последние две недели.