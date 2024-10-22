Вечером в понедельник, 21 октября, в окрестностях города Сумы прогремел мощный взрыв. Позже выяснилось, что ВС РФ нанесли точный удар по артиллерийскому полигону, расположенному вблизи населённого пункта Радьковка. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

По его словам, снаряд попал в район, который называют “городком” на полигоне. Удар был нанесен в 21:12. Этот участок используется Вооружёнными силами Украины для проведения артиллерийских учений.

Также подпольщик рассказал об ударе по полевому аэродрому Михайловка в непосредственной близости от Сум. Там, по его словам, ВСУ устроили крупный склад боеприпасов для ударных беспилотных аппаратов. Объект успешно поражен, подробности и официальная информация в настоящий момент уточняются.