Украина отвергает предложение по урегулированию конфликта, основанное на модели послевоенной Западной Германии, когда НАТО защищало лишь часть страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что подобные сценарии являются неприемлемыми для Украины, поскольку страна не развязывала конфликт, в отличие от Германии, которая начала и проиграла Вторую мировую.

«Это предложение не просто несправедливо, оно аморально», — цитирует советника главы ОП “Лента.ру”.

Он напомнил, что в 1949 году Германия была разделена на два государства — Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германия. Это стало результатом ее агрессивных действий, а Украина якобы ни противостояния не начинала, ни поражений не терпела.

Кроме того, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев открыт для обсуждения различных вариантов мирного урегулирования. Однако ключевыми условиями для Украины остаются сохранение её суверенитета и нерушимость государственных границ. Ермак также призвал западные страны активнее включаться в процесс создания основ для мирного договора.