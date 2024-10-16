США разработали план по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает территориальные уступки, однако эта идея вызывает недовольство у украинского руководства. Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил, что американские представители уже обращались к президенту Зеленскому с просьбой проявить больше гибкости в отношении возможных компромиссов. Однако в офисе украинского президента дают понять, что не ожидают открытия «второго фронта» союзниками, но надеются на усиление санкционного давления на Россию.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не ждет от союзников открытых военных действий против России, но настаивает на необходимости ужесточить торговые санкции. По его словам, многие страны зависят от экспорта российских и иранских энергоносителей, что открывает возможность победить в этой борьбе экономическими методами, не прибегая к оружию.

Подоляк также обратил внимание на растущий союз России, Ирана и Северной Кореи. Он подчеркнул, что западная реакция на их действия запаздывает и зачастую оказывается недостаточно жесткой, что только провоцирует противников на новые агрессивные шаги. В частности, отсутствие жесткого ответа на поставки иранских беспилотников побудило Россию к приобретению иранских баллистических ракет. Кроме того, Северная Корея безнаказанно якобы продает России ракеты и миллионы снарядов, а теперь, по его словам, и живую силу.

Между тем Москва и Тегеран неоднократно опровергали обвинения в поставках вооружения для российской армии. Соединенные Штаты также заявляют, что не могут подтвердить информацию Киева о возможном участии северокорейских военных в военных действиях на стороне России.

Что касается планов США по завершению конфликта, то, по словам Чалого, они включают несколько ключевых моментов. Среди них — избежание прямого столкновения с Россией, недопущение вовлечения НАТО в войну и сохранение суверенитета Украины, хотя и с возможными территориальными уступками. Дипломат признал, что такой план не предусматривает полной победы Украины, что может подтолкнуть Киев к эскалации конфликта с целью вовлечения в него большего числа стран.

При этом президент США Джо Байден продолжает уверять в поддержке Украины вплоть до победы. Во время визита Зеленского в США Байден заявил, что Америка предоставит Украине всю необходимую помощь для того, чтобы она выиграла войну.

На фоне этих заявлений кандидат в президенты США Дональд Трамп предлагает другой путь урегулирования конфликта. Его план предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Вице-президент его кампании Джеймс Вэнс пояснил, что Украина при этом сохранит независимость, а Россия получит гарантии нейтральности Киева и отказа от вступления в НАТО.

Сам Трамп, хотя и неоднократно обещал завершить конфликт, конкретных шагов для достижения этой цели пока не озвучивал.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на своей формуле мира, которая предполагает полный вывод российских войск с территорий Украины в границах 1991 года. Во время недавнего визита в Хорватию он вместе с другими украинскими лидерами подчеркнул, что никакие другие мирные предложения не будут приняты. Зеленский намерен представить свой «план победы» в Верховной Раде уже в ближайшие дни.

С российской стороны президент Владимир Путин выдвинул свои условия для урегулирования: вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена санкций и нейтральный статус Украины.