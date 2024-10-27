На фоне разгоревшегося скандала вокруг незаконного оформления инвалидности украинскими прокурорами Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы ОП, призвал заставить их вернуть все ранее полученные пенсии в бюджет государства. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

«Они обязаны вернуть полученные суммы и выплатить столько же дополнительно», — заявил Подоляк, комментируя ситуацию с фиктивными заключениями об инвалидности.

22 октября стало известно, что на Украине начнётся масштабная проверка случаев освобождения чиновников от мобилизации по состоянию здоровья. Основанием для этого послужил указ президента Владимира Зеленского, активировавший соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В тот же день глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что по итогам проверок было признано фиктивными более 4 тысяч заключений об инвалидности, выданных для избежания мобилизации.