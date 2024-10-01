Подкладочные ткани: как не ошибиться в выборе

История умалчивает о том, когда именно появились разнообразные подкладочные ткани. Известно лишь, что они пользовались популярностью в средние века и продолжают пользоваться в наше время, так как выполняют множество полезных функций – от облегчения процесса надевания одежды и до ее надежной защиты от загрязнений, износа и прочих неприятностей.

Качественная подкладочная ткань, купить которую можно в специализированном интернет-магазине крупным или мелким оптом, также способна поддерживать требуемую форму изделия, выступать в качестве утеплителя, эстетично “прятать” швы на изнаночной стороне одежды.

Синтетика или натуральные материалы

Этот вопрос всегда возникает в процессе выбора подкладочной ткани. Казалось бы, натуральные материалы обладают большим количество достоинств, однако на самом деле у них есть и весьма серьезные недостатки.

Именно поэтому стоит рассматривать все три представленных на рынке варианта:

синтетические материалы, такие как полиамид и полиэстер. Они практически не подвержены износу, хорошо держат первоначальную форму, обладают устойчивостью практически к любым внешним воздействиям. Минусы – не очень хорошие теплоизоляционные свойства, а также необходимость в использовании антистатиков;

материалы, которые получают как из природных тканей, так и из синтетических волокон. К преимуществам относятся высокая эластичность, способность долго держать форму, устойчивость к износу, эффектный внешний вид и возможность обработки любыми современными способами. Минусы – плохая теплорегуляция, обусловленная тем, что волокна практически не пропускают воздух;

натуральные материалы, напротив, воздух пропускают очень хорошо, они дают возможность телу свободно “дышать”, обеспечивают тепло и комфорт. Однако после стирки они сохнут гораздо дольше, чем описанные выше варианты. Также возможная усадка ткани, которая портит внешний вид всего изделия целиком.

Например, интернет-магазин “Стартекс” реализует только высококачественные подкладочные ткани, такие как таффета и поливискоза, предлагает другие варианты, которые объединяют в себе преимущества натуральных и синтетических материалов и при этом практически полностью избавлены от минусов.

Особенности выбора

Подбор подкладочной ткани зависит еще и от одежды, в изготовлении которой она применяется. Если речь идет о продукции для детей, на первый план выступает гипоаллергенность. Поэтому лучшими вариантами будут уже упомянутая таффета и шифон, сатин и фланель, выполненные на основе натурального хлопка.

Для создания долговечной одежды сегодня используется полиэстер и другие синтетические ткани, которые практически не подвергаются износу и способны пережить множество стирок.

Теплая одежда изготавливается на подкладе с синтепоном, который хорошо удерживает тепло, но при этом пропускает воздух, обеспечивая вентиляцию тела.