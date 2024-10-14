В различных городах Украины, включая Киев, Львов и Сумы, зафиксированы многочисленные сообщения о минировании гражданских объектов. Об этом информирует «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Случаи подозрений на наличие взрывных устройств были отмечены не только в столице, но и в Черниговской, Сумской, Житомирской областях, а также в Запорожье, Ивано-Франковске и других населенных пунктах. В Киеве, в частности, поступили тревожные сигналы о минировании школ, здания Министерства культуры, Верховного суда и других важных учреждений. В нескольких городах Одесской области “заминировали” здания местных администраций.

Национальная полиция Украины уже начала проверки всех объектов, на которые поступили сообщения о возможных угрозах, чтобы предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность граждан.