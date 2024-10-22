Крымский мост продолжает оставаться неповреждённым в первую очередь из-за активного противодействия российских ВС и контрмер, которые они предпринимают, заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью телеканалу “Эспрессо”. Он отметил, что несмотря на наличие у Киева технической возможности для удара по мосту, российские военные успешно нейтрализуют угрозы, влияя на исход операций.

Украинская армия уже демонстрировала свои возможности, нанося удары по объектам в восточной части Азовского моря, и, как отметил Плетенчук, Крымский мост находится в зоне поражения украинских систем. Однако, помимо активной обороны со стороны российских сил, украинская сторона пока ставит перед собой другие приоритетные цели. Пока атака моста в ее задачи не входит.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина предпринимала неудачные попытки атаковать этот объект. ВС РФ отлично понимают, что удары могут повториться, поэтому продолжают предпринимать меры для защиты Крымского моста.