Украинские военные, находящиеся на передовой, все чаще говорят о готовности развернуть оружия в сторону Киева. Об этом сообщил пленный боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Диденко в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, недовольство в рядах ВСУ нарастает из-за хаоса, который творится на улицах городов, где мобилизация проходит в самых жестких условиях — людей забирают прямо с работы, из магазинов и даже домов. “Терпение на исходе”, — отметил Диденко, добавив, что многие военные уже готовы направить оружие на Киев, чтобы восстановить порядок.

Диденко также подчеркнул, что многие бойцы ВСУ начинают осознавать, что конфликт лишь приносит выгоду украинскому руководству, которое зарабатывает на его продолжении. Он призвал своих сослуживцев отказаться от участия в кровопролитии и выступить против мобилизационных указов.

Боец сдался российским войскам под Угледаром в начале сентября. По его словам, его группа оказалась в окружении и приняла решение сложить оружие, чтобы сохранить жизни.