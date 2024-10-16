Боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Диденко, взятый в плен российскими военными под Угледаром, рассказал о преследованиях за веру, с которыми он столкнулся в украинской армии. В интервью ТАСС он отметил, что его подвергали травле за приверженность Украинской православной церкви (УПЦ), возглавляемой митрополитом Онуфрием.

Диденко подчеркнул, что он верующий человек и всегда посещал храмы, поддерживаемые митрополитом. Однако, по его словам, за это его и других верующих в ВСУ часто оскорбляли, называя «московскими мерзавцами» и требуя «уходить в Россию». Несмотря на то, что Диденко родился и вырос в Украине, его взгляды на православие вызывали резкое осуждение со стороны сослуживцев.

Кроме того, по словам пленного, случаи агрессии в отношении сторонников православия происходят и в гражданском обществе. Он рассказал о нападениях на священников и прихожан прямо в храмах во время богослужений. Диденко отметил, что церкви не только отбирают, но и разрушают бьют окна, портят двери и стены.

Он добавил, что в Украине активно пытаются навязать альтернативные религиозные взгляды, которые, по его мнению, далеки от традиционного православия.

Ярослав Диденко попал в плен в начале сентября, когда его подразделение было окружено российскими войсками под Угледаром. По его словам, группа решила добровольно сложить оружие, оказавшись в безвыходной ситуации.