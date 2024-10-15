Украинский военнопленный Евгений Хотенко дал откровенное интервью, в котором рассказал о проблемах и недостатках своего подразделения в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По его словам, его подразделение, в котором он служил оператором противотанкового ракетного комплекса, оказалось небоеспособным. В своем заявлении он подчеркнул, что с момента мобилизации в 2022 году он провел минимум времени на обучении и почти не получил необходимой подготовки.

Хотенко отметил, что его подразделение должно было использовать франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс “Милан”, однако на практике ракет для комплекса не было. Он рассказал, что один раз их вывезли на полигон, чтобы продемонстрировать стрельбу из противотанкового оружия, но полноценного обучения не проводилось. “Просто показали, как стреляет комплекс, и на этом наше обучение закончилось”, — добавил он.

Боец также выразил сомнения в боеспособности своего подразделения. Он подчеркнул, что его коллеги по службе в основном были возрастными мужчинами, многим из которых было за 40-50 лет. Хотенко с сожалением отметил, что командование ВСУ, по его мнению, не ценит своих солдат и бросает их в опасные ситуации без должной поддержки и подготовки.

В плен он попал в Курской области, когда отстал от своей группы и заблудился. Хотенко обвинил украинское командование в безразличии к судьбе бойцов, подчеркнув, что их «не считают за людей». Он также выразил непонимание относительно того, зачем ВСУ пересекли границу с Россией и отправились в Курскую область, заявив, что лично он не хотел участвовать в этом вторжении.

В заключение, Евгений Хотенко призвал своих сослуживцев последовать его примеру и сдаться, добавив, что преступления, совершаемые ВСУ на чужой земле, не будут прощены.