В ходе исследований, проведенных в Великобритании и Китае, выяснилось, что почти вся водопроводная вода по всему миру содержит опасные токсические вещества. По данным ученых из Бирмингемского университета, 99% проб воды показали наличие фторсодержащих соединений, что вызывает серьезные экологические опасения. Об этом сообщает ТАСС.

В исследовании, охватившем 15 стран, были также проанализированы образцы бутилированной воды, и 63% из них содержали синтетические перфторированные вещества (PFAS), широко использующиеся в химической промышленности с конца прошлого века. Эти химические соединения накапливаются как в окружающей среде, так и в организме человека.

Образцы для анализа были собраны в четырех городах Великобритании и в районе Шэньчжэня в Китае, а также включали более ста бутылок воды, купленных в США, странах ЕС, Азии и Океании. Выводы оказались тревожными: практически все образцы воды содержали токсичные соединения, а в большинстве бутылок были обнаружены редкие загрязнители.

Несмотря на это, ученые отмечают, что простые методы очистки воды, такие как кипячение или фильтрация, могут помочь уменьшить концентрацию PFAS. Эти вещества оказывают негативное влияние на здоровье человека, включая работу щитовидной железы и репродуктивную функцию. В результате их использование уже запрещено в ряде стран.