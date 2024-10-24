На съемках популярного вокального шоу «Ты супер» российская певица Ани Лорак впервые за долгое время появилась на публике в сопровождении своей 13-летней дочери Софии. Девочка поддержала маму перед началом работы на проекте, сообщает издание Passion.

Ани Лорак выступает в роли одного из членов жюри на шоу, и перед съемками она поделилась моментами подготовки. Стилисты нарядили артистку в элегантный белый костюм, состоящий из пиджака и юбки, дополнив образ серебристыми туфлями. Её внешний вид завершали голливудская укладка и макияж с акцентом на губы.

Присутствие Софии, дочери Лорак от брака с турецким бизнесменом, стало заметным событием, так как девочка редко появляется на публике. Она пожелала маме удачи перед началом съемок, тем самым поддержав её в важный момент.

Ранее певица также делилась снимками с дочерью в социальных сетях, демонстрируя различные образы. Поклонники отметили как изменения в стиле артистки, так и её безупречный внешний вид, подчеркнутый платьем с прозрачными вставками.