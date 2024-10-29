Певец Роман Архипов, обсуждая возвращение на сцену 75-летнего Валерия Леонтьева, подчеркнул, что этот шаг не мог быть случайным и явно вызван желанием зрителей снова увидеть артиста. Во время своего выступления на фестивале-конкурсе «Имена России» в Государственном Кремлёвском дворце Архипов назвал поступок Леонтьева по-настоящему мужественным, ведь он «уже не молод, но решился снова выйти к зрителям», передаёт NEWS.ru.

Архипов подчеркнул, что Леонтьев — яркий и талантливый артист, и его возвращение — значимое событие для всех поклонников.

«Когда артист возвращается на сцену, это значит, что есть интерес со стороны публики», — отметил певец.

По словам Архипова, причина здесь не в деньгах, а в стремлении дать публике то, что ей нужно. Он добавил, что выход на сцену требует от Леонтьева немалых усилий, ведь работа артиста требует много энергии, времени и самоотдачи.

О планах Валерия Леонтьева снова выйти на сцену стало известно 11 октября от композитора Игоря Крутого, который сообщил, что певец примет участие в юбилейных вечерах продюсера, запланированных на 8–9 ноября в Москве.