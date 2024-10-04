Нейробиологи раскрыли необычный эффект, который вызывает картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Во время исследований, проведённых по инициативе музея Маурицхейс в Гааге, ученые выяснили, что эта работа вызывает у зрителей уникальную реакцию мозга.

Оказалось, что при взгляде на картину зрители невольно следуют особому маршруту: их взгляд перемещается от глаза девушки к её губам, затем к жемчужине, и цикл повторяется снова. Это вызывает более длительное внимание к картине по сравнению с другими произведениями искусства.

Научные исследования, включавшие использование ЭЭГ и МРТ, показали, что особенно активируется область мозга, связанная с осознанием и идентичностью. Более того, реакция на подлинник оказалась в десять раз сильнее, чем на репродукцию картины.

Характерной чертой работ Вермеера, как пояснили учёные, является его способность сосредотачивать внимание зрителя на нескольких ключевых точках, как в данном случае — на глазах, губах и жемчужине. Этот приём отличает картину от многих других шедевров эпохи. По словам нейробиологов, этот эффект называется “устойчивой петлей внимания”.

Эксперты планируют продолжить исследования, чтобы узнать, вызывают ли такие же реакции другие знаменитые картины, включая «Мону Лизу» Леонардо да Винчи.