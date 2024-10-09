Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу популярного среди детей движения квадроберов, назвав его совершенно бессмысленным. Как сообщает РИА «Новости», этот комментарий был сделан в ответ на вопрос о распространении такого необычного увлечения среди молодого поколения.

По словам Пескова, квадробинг — полная ерунда. Участники этого движения подражают животным: они надевают маски собак и кошек, ползают на четвереньках и даже едят корм. Подобное поведение вызвало немалый общественный резонанс и привлекло внимание не только широкой публики, но и политиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул квадроберов на недавней встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Кремле. Это обсуждение проходило в ожидании переговоров лидеров двух стран, что говорит о том, что тема приобрела высокий уровень интереса.

Кроме того, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета по просвещению, заявила, что в Государственной Думе ведется работа над законопроектом, который запретит пропаганду деструктивных идеологий, включая такие движения, как квадробинг.