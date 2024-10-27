В Перми завершилась печальная история кота по имени Крошик, который страдал от избыточного веса. По информации Telegram-канала Baza, кот, достигший массы в 17 килограммов, находился под неусыпной заботой волонтеров и ветеринаров больше месяца, но это его не спасло.

Специалисты разработали программу реабилитации, и Крошик начал терять вес. Однако 26 октября его состояние резко ухудшилось – он стал задыхаться. Кота немедленно госпитализировали в ветеринарную клинику и поместили в кислородную камеру, но, к сожалению, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Ночью 27 октября Крошик ушёл из жизни, несмотря на все попытки врачей его спасти.

Предварительные диагнозы ветеринаров показали наличие множественных опухолей в селезенке и метастазов в других органах.

Крошик был найден в начале сентября в подвале местной больницы. Там его откормили до такой степени, что он не мог передвигаться. Позже кота забрали в реабилитационный центр, где ему начали предоставлять обезжиренный корм и проводить занятия на водной беговой дорожке. За две недели реабилитации Крошик смог сбросить 1,1 килограмма.