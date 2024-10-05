Перевозка урны с прахом: особенности процедуры при разных способах транспортировки

Когда близкий человек умирает в другом городе или за границей, возникает необходимость перевезти урну с прахом в родные края. Эта процедура имеет целый ряд особенностей, о которых лучше знать заранее, чтобы формальности не добавили проблем.

Перевозка праха должна осуществляться по следующим правилам:

использовать только герметичную урну, которая укладывается в обитый тканью ящик. При этом последний должен быть опечатан и опломбирован ритуальной службой либо крематорием;

в поезде транспортировка осуществляется в багажном либо в почтовом вагоне;

в самолете потребуется размещать урну в багажном отсеке, который изолируется от остальных.

Что нужно для перевозки урны

Если речь идет о перевозке по территории России, то из документов потребуется справка о кремации и свидетельство о смерти. К дополнительным документам относятся:

справка от санитарно-эпидемиологической службы, подтверждающая, что урна герметична и закрыта максимально надежно. Она требуется для авиаперевозки;

справка о невложении от крематория либо ритуальной службы. Этот документ подтверждает отсутствие посторонних предметов в урне и требуется, если везти прах требуется на дальнее расстояние.

С перевозкой из-за границы хлопот значительно больше. В зависимости от особенностей законодательства разных стран процедура включать в себя следующие этапы:

написание заявления для получения соответствующего разрешения на вывоз;

разрешение на ввоз от консульства;

свидетельство о смерти, которому может потребоваться заключение об ее причинах;

заполнение таможенной декларации;

копии всех требуемых документов на иностранном языке.

Все это требует времени, поэтому имеет смысл учесть это в своих планах.

Способы доставки праха

На небольшие расстояния проще всего доставить урну на автомобиле, так как к этому виду транспорта предъявляются минимальные требования. Доставка поездом сложнее тем, что при отсутствии багажного либо же почтового вагона в составе, такой груз в него не возьмут, потребуется выбирать другой рейс.

Самая сложная процедура – это перевозка урны на самолете, так как каждая авиакомпания устанавливает собственные правила и следит за их соблюдением.

Именно поэтому нужно первым делом ознакомиться с этими правилами, а во время регистрации на рейс сразу сообщить о своем грузе. Его пометят как особый.

Также нужно помнить, что прах после прибытия в пункт назначения выдается последним.

Как уже упоминалось ранее, урна будет перевозиться в изолированном багажном отсеке, поэтому во-первых, лучше сразу упаковать ее отдельно от других вещей, а во-вторых, сделать это максимально качественно и надежно.

Самое важное в случае необходимости перевозки урны с прахом – это заранее изучить все процедуры и правила. Такой подход поможет сэкономить время, а также избежать проблем с законом.