Перевозка урны с прахом: особенности процедуры при разных способах транспортировки

Когда близкий человек умирает в другом городе или за границей, возникает необходимость перевезти урну с прахом в родные края. Эта процедура имеет целый ряд особенностей, о которых лучше знать заранее, чтобы формальности не добавили проблем.
Перевозка праха должна осуществляться по следующим правилам:
- использовать только герметичную урну, которая укладывается в обитый тканью ящик. При этом последний должен быть опечатан и опломбирован ритуальной службой либо крематорием;
- в поезде транспортировка осуществляется в багажном либо в почтовом вагоне;
- в самолете потребуется размещать урну в багажном отсеке, который изолируется от остальных.
Что нужно для перевозки урны
Если речь идет о перевозке по территории России, то из документов потребуется справка о кремации и свидетельство о смерти. К дополнительным документам относятся:
- справка от санитарно-эпидемиологической службы, подтверждающая, что урна герметична и закрыта максимально надежно. Она требуется для авиаперевозки;
- справка о невложении от крематория либо ритуальной службы. Этот документ подтверждает отсутствие посторонних предметов в урне и требуется, если везти прах требуется на дальнее расстояние.
С перевозкой из-за границы хлопот значительно больше. В зависимости от особенностей законодательства разных стран процедура включать в себя следующие этапы:
- написание заявления для получения соответствующего разрешения на вывоз;
- разрешение на ввоз от консульства;
- свидетельство о смерти, которому может потребоваться заключение об ее причинах;
- заполнение таможенной декларации;
- копии всех требуемых документов на иностранном языке.
Все это требует времени, поэтому имеет смысл учесть это в своих планах.
Способы доставки праха
На небольшие расстояния проще всего доставить урну на автомобиле, так как к этому виду транспорта предъявляются минимальные требования. Доставка поездом сложнее тем, что при отсутствии багажного либо же почтового вагона в составе, такой груз в него не возьмут, потребуется выбирать другой рейс.
Самая сложная процедура – это перевозка урны на самолете, так как каждая авиакомпания устанавливает собственные правила и следит за их соблюдением.
Именно поэтому нужно первым делом ознакомиться с этими правилами, а во время регистрации на рейс сразу сообщить о своем грузе. Его пометят как особый.
Также нужно помнить, что прах после прибытия в пункт назначения выдается последним.
Как уже упоминалось ранее, урна будет перевозиться в изолированном багажном отсеке, поэтому во-первых, лучше сразу упаковать ее отдельно от других вещей, а во-вторых, сделать это максимально качественно и надежно.
Самое важное в случае необходимости перевозки урны с прахом – это заранее изучить все процедуры и правила. Такой подход поможет сэкономить время, а также избежать проблем с законом.