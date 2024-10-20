Современные учёные всё чаще обсуждают возможность существования жизни после смерти. Речь идёт не только о духовном бессмертии, о котором говорят различные религиозные учения, но и о физическом продолжении жизни некоторых клеток и тканей даже после остановки сердца.

Американские биологи Питер Нобл и Алекс Пожитков провели исследования, которые показали, что отдельные клетки могут сохранять активность спустя значительное время после смерти организма. Свои результаты они опубликовали в журнале Physiology. В рамках эксперимента, проведённого в 2016 году, учёные работали с рыбками данио и мышами. В течение четырёх дней после остановки сердца у этих существ наблюдалось активирование тысяч генов. Интересен тот факт, что некоторые из этих генов оставались «выключенными» при жизни, а активировались только после официальной фиксации смерти.

Недавно Нобл и Пожитков представили новое исследование, в котором изучали клетки кожи лягушки. Эти клетки не только смогли вернуться к жизни, но и начали объединяться в многоклеточные структуры, которые учёные назвали ксеноботами. Эти организмы представляют собой простые формы жизни, созданные из живых клеток.

Интересно, что аналогичные процессы могут происходить и в человеческом теле. Например, клетки лёгких способны формировать миниатюрные структуры, которые учёные назвали антропоботами. Эти клетки могут двигаться и самостоятельно восстанавливать себя, что свидетельствует о неких «оживляющих» способностях тканей даже после смерти.

Хотя большинство клеток прекращают свою активность через несколько часов, некоторые из них продолжают функционировать ещё долгое время. Например, лейкоциты крови могут сохранять активность до 86 часов после гибели организма.

Кроме того, учёные продолжают изучать теории, связанные с душой и её возможной связью с физическими процессами. Доктор Хамерофф из Мичиганского университета предложил гипотезу о том, что душа может быть связана с квантовыми процессами в микротрубочках нейронов. После клинической смерти, по его мнению, информация из этих микротрубочек может выходить за пределы тела, что может объяснять различные околосмертные переживания, такие как те, которые описал реаниматолог Раймонд Моуди в своей книге «Жизнь после жизни».