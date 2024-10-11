Исследователи из Великобритании предложили простые рекомендации, которые могут помочь людям в возрасте 50-60 лет сохранить здоровье и продлить жизнь. Согласно их данным, люди, родившиеся в 1940-х и 1950-х годах, живут дольше, но сталкиваются с ухудшением здоровья, чаще болеют раком, сердечными и лёгочными заболеваниями, диабетом и другими недугами. Это поколение называют «бэби-бумерами».

Для улучшения качества жизни медики рекомендуют сократить потребление соли, алкоголя и ультрапереработанных продуктов. Также важно следить за весом и регулярно заниматься физическими упражнениями. Врачи советуют включать в ежедневный рацион свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и растительные масла, что благоприятно скажется на общем состоянии здоровья.

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании хорошей формы. Например, регулярные прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет и предотвратить ожирение. Также полезно выполнять упражнения на баланс, такие как стояние на одной ноге по 30 секунд и приседания.

Не менее важна и эмоциональная составляющая: общение с близкими и друзьями, смех и позитивное настроение поддерживают психическое здоровье. Регулярные интеллектуальные занятия, такие как решение головоломок или чтение, помогут сохранить ясность ума.

Эти простые меры способны значительно улучшить качество жизни людей старшего поколения, считают специалисты.