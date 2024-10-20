В ходе своего визита в Смоленск, патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал решительное мнение о защите страны и Церкви от внешних атак. Он подчеркнул, что любые силы, стремящиеся навредить России и в первую очередь Церкви, не смогут добиться успеха. Эти угрозы должны быть отброшены, так же как это делали предки, защищая свою землю от захватчиков.

Визит патриарха Кирилла в Смоленскую епархию, который проходит с 19 по 20 октября, включил в себя Божественную литургию в Успенском соборе, где глава Русской православной церкви обратился к верующим с проповедью. Патриарх отметил, что вера всегда была основой российского патриотизма, вдохновляя людей на преданную любовь к своей родине, как к большой, так и к малой.

Церковная жизнь в Смоленске, по словам патриарха, продолжает активно развиваться. За последние годы здесь появилось множество новых приходов, а также начались важные проекты, направленные на внебогослужебную работу. Особое внимание уделяется молодежи, поскольку, как считает патриарх, воспитание нового поколения становится ключевым фактором не только для будущего Церкви, но и для страны в целом.