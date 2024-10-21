Учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения провели масштабное исследование, проанализировав данные более чем 110 тысяч человек за период в 30 лет. Их выводы показали, что употребление продуктов с высокой степенью переработки повышает риск преждевременной смерти на 4%.

Люди, регулярно потребляющие фастфуд, полуфабрикаты, сладости и готовые завтраки, чаще сталкиваются с заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, диабетом и ожирением. Особое внимание исследователи уделили переработанному мясу, таким как колбасы и мясные деликатесы, которые оказались наиболее вредными для здоровья.

По мнению специалистов, намного полезнее будет съесть кусок запеченного в духовке жирного мяса, чем колбасные изделия.

Однако учёные не утверждают, что нужно полностью исключить такие продукты из рациона. Они подчёркивают важность сбалансированного питания, в котором основное место занимают полезные продукты, богатые белком, клетчаткой и витаминами.

Ведущий автор исследования Мингян Сун отметил, что даже продукты с высокой степенью переработки, такие как цельнозерновые крупы и хлеб, могут содержать полезные для организма вещества.