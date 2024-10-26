На съёмках фильма «Голый пистолет» между Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон возникла искренняя симпатия. Голливудские актёры провели несколько месяцев вместе на съёмочной площадке, и, по словам Нисона, он был просто очарован своей партнёршей. «Я в неё безумно влюблён», — признался 72-летний актёр журналу People, добавив, что работа с Андерсон стала для него настоящим удовольствием.

Лиам отметил не только внешнюю привлекательность Памелы, но и её профессионализм. Он подчеркнул, что, несмотря на всемирную известность, актриса остаётся удивительно простой и лишённой эго, что для него стало приятной неожиданностью. По его словам, Андерсон была полна позитивной энергии и добавляла на съёмочной площадке особую атмосферу юмора.

Фанаты обоих актёров, заметив это особое отношение Нисона, теперь предполагают, что между ними может сложиться нечто большее, чем просто профессиональные отношения.