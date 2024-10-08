Отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис подверг критике так называемый “план победы”, предложенный Владимиром Зеленским, заявив, что он лишен логики и внутренне противоречив. Об этом Дэвис заявил в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

Дэвис отметил явную нелогичность в позиции украинского лидера. По его словам, Зеленский сначала утверждает, что не собирается вступать в переговоры, а спустя короткое время заявляет, что стремится к дипломатическому решению. Этот контраст, по мнению подполковника, свидетельствует о путанице в понимании Зеленским различий между дипломатией и силовыми методами.

Офицер напомнил, что дипломатия — это процесс обсуждения, когда две стороны встречаются для обмена мнениями и предложениями. Однако, как заметил Дэвис, в представлениях Зеленского дипломатия сводится к силовому урегулированию конфликта, что является противоречием по своей сути.

Владимир Зеленский впервые озвучил свой “план победы” еще в августе. По сообщениям СМИ, план включает четыре ключевых пункта, одним из которых является предоставление Украине гарантий безопасности от США и их союзников, аналогичных пятой статье устава НАТО. Позднее журналисты узнали о наличии и пятого пункта, который предполагается реализовать после завершения конфликта.

Дэвис выразил сомнение в том, что такой подход может привести к успешному разрешению кризиса, подчеркнув, что отсутствие четкого различия между дипломатией и силовым давлением только усугубляет ситуацию.