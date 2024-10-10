Творческая работа осужденного из Торжка, представляющая образ Иисуса Христа, была выбрана для участия во всероссийском конкурсе православной живописи «Явление». Этот конкурс, организованный ФСИН России и Синодальным отделом Русской православной церкви, в этом году проходит под темой «Вера в жизни осужденных».

Под руководством настоятеля отца Александра Данилина, автор не только создал икону, но и активно участвует в художественном оформлении храма колонии, осваивая искусство иконописи, росписи фресок и создание изразцов.

После окончания срока заключения, мужчина намерен построить часовню на своей ферме, которую планирует расписать собственными руками. На свободе его ждут близкие родители, жена и дети.

Лучшие работы из всех исправительных учреждений Тверской области примут участие в московском финале конкурса. Представители регионального УФСИН отметили, что осуждённые из Твери уже не раз получали высокие награды за свои произведения.