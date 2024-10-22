В одном из МФЦ Москвы произошёл курьёзный инцидент – в паспорт москвички случайно поставили штамп о её смерти, хотя должны были выдать свидетельство о разводе. Об этом рассказал адвокат Сергей Поляков на своём Telegram-канале. Женщина пришла оформить этот документ, но вместо этого получила паспорт с пометкой о собственном «летальном исходе».

По словам адвоката, москвичка передала паспорт и выписку сотруднику МФЦ, чтобы внести изменения после развода. Однако в ходе оформления сотрудник отнёс паспорт начальнику для заверения, и на первой странице документа был поставлен штамп «Гражданка умерла».

Позже сотрудники МФЦ извинились за случившееся и пообещали оперативно заменить документ на новый. Поляков отметил, что ошибки такого рода недопустимы, особенно со стороны руководителя учреждения, ведь за каждым паспортом стоит реальная жизнь с её планами и трудностями. Ситуация лишь на первый взгля может показаться курьезной, так как получательнице паспорта было явно не до смеха. Женщина намерена подать жалобу в правительство Москвы, чтобы разобраться в ситуации и добиться справедливости.