Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым недавно провели отпуск на Бали, где насладились красотами природы и отдыхом в расслабляющей атмосфере. Михаил поделился кадрами, на которых Кристина предстала в естественном виде — без макияжа и фильтров. На одном из снимков супруги сидят босиком прямо на земле, на другом — весело плещутся под водопадом, словно дети.

Пара арендовала уютную деревянную виллу, где все было создано для полного комфорта: просторная спальня, большая ванная комната, бассейн и живописные виды вокруг. Помимо наслаждения природой, Орбакайте и Земцов провели время, общаясь с местными жителями, участвовали в традиционных ритуалах и прогуливались по зеленым плантациям, открывая для себя местную культуру. В своем блоге Кристина отметила, что впервые они с мужем посетили Бали еще в 2010 году и теперь смогли взглянуть на этот остров по-новому благодаря друзьям, организовавшим поездку. «Спасибо за гостеприимство, надеемся на скорую встречу», — написала певица.

Сегодня Кристина с семьей живет в США и уже больше полугода не выступает в России. Она признается, что нынешние времена непросты для концертов на родине и ей хочется больше выступать для западной публики, хотя большинство поклонников остались в России.