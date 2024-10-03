В Херсонской области задержали двоих мужчин по подозрению в совершении теракта. Как сообщают источники, сотрудники ФСБ обнаружили, что они причастны к взрыву административного здания, который произошёл в октябре прошлого года, передает ТАСС.

Задержанным, 30 и 36 лет, вменяют подготовку и проведение террористического акта. Следственный комитет в связи с этим уже возбудил уголовное дело по второй части статьи 205.

При обыске у подозреваемых был найден тайник с боеприпасами — несколько гранат РГД-5 и Ф-1, запалы и дымовая шашка. Как считают правоохранители, эти материалы злоумышленники планировали использовать для дальнейших преступных действий.

Оперативные службы продолжают расследование для выяснения всех деталей этого инцидента.