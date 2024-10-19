За последние два десятилетия случаи микоплазменной пневмонии участились, отметил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он объяснил, что сезонные колебания температуры влияют на рост инфекционных заболеваний, особенно в этом году, когда переход от тепла к холоду произошел резко.

Онищенко добавил, что осенью и зимой, помимо традиционных инфекций, влияние на заболеваемость усиливает и коронавирус. В этом году вирус дал о себе знать дважды — в мае и августе.

Микоплазма, по словам доктора медицинских наук Николая Малышева, изучается уже многие годы. Эта инфекция поражает не только дыхательную систему, но и может затронуть сердце и другие органы. Интересна она тем, что находится на грани между бактериальной и вирусной инфекцией, хотя лечится антибиотиками. Малышев подчеркнул, что важно не упускать момент и начинать лечение как можно раньше, так как болезнь может развиваться медленно, но стабильно.

Онищенко советует в этот период года особенно следить за здоровьем, соблюдать сезонные нормы одежды, правильно питаться и давать организму достаточно отдыха. Также важно помнить о поддержании уровня витаминов и своевременном обращении к врачам. Отдельное внимание он рекомендует уделять пожилым членам семьи, которые особенно подвержены рискам.

Как отметил Малышев, микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем, и случаи заболевания фиксируются в течение всего года, однако чаще всего они проявляются осенью и зимой.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов выросла заболеваемость внебольничными пневмониями, вызванными микоплазмой. По данным Роспотребнадзора, минимум в 16 регионах РФ наблюдается всплеск инфекции как среди детей, так и среди взрослых.