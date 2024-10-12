Во время недавнего визита Александра Лукашенко в Москву, где он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, произошел момент, который привлек внимание польских СМИ. Издание Onet отметило, что награждение белорусского лидера орденом Святого Андрея Первозванного от Владимира Путина вызвало удивление у зарубежных журналистов.

Президент России наградил Лукашенко этим высшим российским орденом за его вклад в укрепление союзных отношений между Москвой и Минском. Однако не столько сам факт вручения награды привлек внимание аналитиков, сколько реакция белорусского президента. По сообщениям польских журналистов, Лукашенко был настолько тронут церемонией, что поцеловал орден, чем вызвал неподдельное удивление у наблюдателей в Польше.