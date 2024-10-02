Во вторник, 1 октября, в соцсетях Омска стало вирусным видео, на котором женщина ведет ребенка на поводке, а ее собака свободно бегает и играет рядом. Этот инцидент вызвал широкий резонанс среди пользователей, обрушивших лавину критики на родительницу.

По информации, опубликованной авторами видео, запись была сделана во дворе дома на улице Пригородной, 30. Однако, когда полиция приступила к проверке, выяснилось, что указанного адреса в городе не существует.

На данный момент результаты расследования не разглашаются, и проверка продолжается.

Издание “АиФ-Омск” отмечает, что некоторые пользователи Сети не увидели на кадрах ничего страшного. Ребенок на поводке якобы чувствовал себя комфортно. Другие же, напротив, призывали возбудить уголовное дело в отношении женщины.