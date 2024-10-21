Видео, где на поводке по кафе прогуливается девушка, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многих это шокировало, ведь казалось, что речь идет о ребенке-квадробере. Однако позже выяснилось, что ситуация не столь необычна, как могла показаться на первый взгляд.

Ольга Ярославская, московский уполномоченный по правам ребенка, разобралась в этом инциденте и прояснила детали через свой Telegram-канал. Она подчеркнула, что ролик является частью рекламной кампании, и на видео вовсе не ребенок, а 21-летняя девушка. Мать, фигурировавшая в обсуждениях, оказалась просто подругой.

Ярославская выразила недовольство тем, что это видео вызвало ненужный резонанс. Подобные ситуации порождают путаницу и могут негативно сказаться на восприятии несовершеннолетних. Омбудсмен также призвала к большей ответственности в будущем при распространении такой информации, чтобы избежать появления недостоверных данных и ненужного ажиотажа.