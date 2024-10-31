Оксана Самойлова, известная российская блогер и бизнесвумен, привлекла внимание подписчиков новым образом. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала несколько смен нарядов.

В начале видео Самойлова появилась в простой черной толстовке с капюшоном, но вскоре сменили её на роскошное облегающее платье нежного кремового оттенка с кружевной отделкой. Этот наряд с широкими рукавами и глубоким декольте подчеркнул фигуру Оксаны, добавив образу нотку элегантности и утонченности.

Завершили стильный образ аксессуары на шее, выразительный макияж с акцентом на глаза и уложенные волосы.

Ранее в этом месяце Самойлова также делилась видео в другом откровенном наряде: на кадрах она была в прозрачном корсете и длинном легком халате, что вызвало немалый интерес среди её подписчиков.