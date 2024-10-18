Согласно недавнему исследованию, почти половина жителей крупных российских городов откажутся от работы, если предложенная зарплата будет ниже 50 тысяч рублей. Этот порог стал своеобразным минимальным уровнем, который россияне считают приемлемым для трудоустройства. Около четверти опрошенных заявили, что их требования к оплате труда начинаются от 100 тысяч рублей, рассказал портал РБК.

Исследование проводилось среди жителей городов-миллионников. В нем участвовали 2200 человек, а результаты показали, что только 6% готовы работать за зарплату менее 50 тысяч рублей. При этом 40% респондентов оценили свои навыки на уровне оплаты от 50 до 100 тысяч рублей, а 22% хотят получать от 100 до 120 тысяч рублей.

Медианная зарплата по России в августе 2024 года составила 59,2 тысячи рублей, что сопоставимо с ожиданиями большинства опрошенных. Однако 67% участников опроса считают, что текущая оплата труда не соответствует их навыкам. Это вызывает недовольство, и они готовы отказаться от предложений, не оправдывающих их ожиданий.

На выбор вакансий влияет не только зарплата, но и условия труда. Так, 44% респондентов отказались бы от работы, если зарплата выплачивалась бы полностью «в конверте», а 35% — если бы она была частично «серой». Отсутствие социальных льгот также является важным фактором — треть опрошенных отметили, что не готовы работать без соцпакета.

Согласно данным «Авито Работы», самые высокие зарплаты на момент исследования предлагают в Москве — около 78 тысяч рублей. Санкт-Петербург занимает второе место с 70,6 тысяч рублей, а третье место досталось Екатеринбургу, где средняя зарплата для новых специалистов составляет 68,3 тысячи рублей.