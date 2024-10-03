Российская армия установила контроль над Угледаром в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны через свой канал в Telegram. Операция была проведена силами войсковой группировки «Восток», чьи солдаты продемонстрировали высокую решительность, что и позволило закрепиться в этом стратегически важном городе.

Ранее неофициальная информация о взятии Угледара появилась в СМИ, однако официальное подтверждение последовало только сейчас. Еще 2 августа украинские военные признали, что были вынуждены покинуть свои позиции. Ожесточенные бои за этот населенный пункт продолжались почти два года.

До начала конфликта в городе проживало около 15 тысяч человек, но из-за затяжных сражений население сократилось. Согласно последним данным, на момент установления российского контроля в Угледаре оставалось лишь около ста жителей.