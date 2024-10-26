Одна из недавних публикаций казанской блогерши Илюсы Миннегалеевой вызвала бурное обсуждение. Она призналась, что её семье скоро негде будет жить – у них нет возможности арендовать квартиру из-за наличия маленького ребёнка. По словам Илюсы, у семьи выбор — либо временное проживание в отеле, либо на улице.

В прошлом году Миннегалеева вместе с мужем Раушаном переехала в Дубай, где супруги предложили привлекательные туры в ОАЭ по низким ценам. Путёвка с экскурсиями, питанием и проживанием обходилась всего в 20 тысяч рублей. Проект позиционировался как социальный: Илюса утверждала, что расходы на туры покрываются спонсорами, а сами путёвки направлены на помощь одиноким матерям, пожилым людям и инвалидам.

Когда проект был внезапно закрыт, возврат денег клиентам не состоялся. Супруги утверждали, что их банковские счета заблокированы, и вернуть средства невозможно. Это привело к обвинениям в мошенничестве, а позже блогершу объявили в федеральный и международный розыск.

В социальных сетях Миннегалеева продолжает вести блог, рассказывая о своей жизни, делится покупками и размышляет о способах найти деньги. Летом этого года она публично признала вину и пообещала вернуть долги к концу года. Однако, по её словам, большая часть доходов уходит на ребёнка, что делает процесс погашения долгов сложным.

Пострадавшие туристы сообщают, что общий ущерб от деятельности Миннегалеевой превысил 27 миллионов рублей.