Российские войска продолжают активно адаптировать свои стратегии в зоне боевых действий, стремясь эффективно противостоять украинским силам. Как сообщает издание New York Times, силы РФ нашли успешный метод ведения атак на объекты Вооруженных сил Украины. По мнению зарубежных экспертов, российская тактика включает использование беспилотников для достижения важных целей, пишет РИА «Новости».

Согласно публикации, в последние месяцы основное внимание уделяется ударам с помощью дронов. Специалисты считают, что это направлено на ослабление украинской противовоздушной обороны. В статье подчеркивается, что таким образом российские военные намеренно «вычерпывают» ракеты ПВО Украины, используемые для уничтожения беспилотников, что готовит почву для более массированных атак с применением ракетного вооружения.

Данная тактика уже принесла результаты: волновые атаки беспилотников не только заставляют ВСУ расходовать ценные ракеты, но и выявляют их позиции, облегчая российским силам задачу последующих, более мощных ударов по ключевым объектам на территории Украины.