Украинские военные продолжают искать способы противостоять успехам российского ВПК, осваивая новые методы модернизации беспилотников. Один из таких подходов включает оснащение дронов термитными зарядами, которые могут выпускать раскалённый металл при температуре свыше 2400 градусов Цельсия. Эти дроны получили название “драконы” за свою разрушительную силу. Об этом рассказал Вячеслав, командир ударной роты беспилотников ВСУ.

По его словам, уровень поставок для украинских подразделений значительно улучшился, что позволило перейти на более современные технологии в боевых действиях. Эти беспилотники оснащаются термитными баллончиками — веществом, изначально разработанным для сварки рельсовых путей. Термитная смесь из алюминия и оксида железа создаёт самоподдерживающуюся реакцию при горении, что усложняет ее тушение.

Однако Марина Мирон, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, отметила, что Россия, по её мнению, обладает способностью быстрее внедрять инновации и адаптировать новые разработки в своих военных технологиях, что создаёт дополнительные вызовы для Украины.