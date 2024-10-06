На встрече, состоявшейся в июле 2017 года в Гамбурге, бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным возможность военной помощи Украине. Как сообщает The New York Times, во время беседы американский лидер озвучил свои планы по поставкам оружия Киеву и поинтересовался мнением российского президента на этот счёт. В ответ Путин назвал такую инициативу ошибочной, и Трамп, по словам издания, не стал возражать.

Трамп не раз поднимал тему урегулирования конфликта на Украине. В сентябре 2023 года он заявил о готовности выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, если победит на президентских выборах в США. Бывший глава Белого дома отметил, что у него были хорошие отношения с российским лидером, и Путин, по его словам, относился к нему с уважением.

Также Трамп неоднократно подчёркивал, что во времена его президентства контакты с Путиным были дружескими, и это, по его мнению, способствовало снижению напряжённости между странами.