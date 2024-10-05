Президент РФ Владимир Путин смог оказать влияние на восприятие Украины Дональдом Трампом, бывшим лидером США, пишет The New York Times. По предположению авторов публикации, это произошло во время встречи лидеров в немецком Гамбурге в июле 2017 года.

Как сообщается, на встрече присутствовал тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, покинув конференц-зал, передал своим коллегам в Белом доме краткое содержание состоявшегося разговора. Он выразил озабоченность тем, что мнение Трампа об Украине могло измениться после общения с Путиным. Тиллерсон подчеркнул необходимость работы над тем, чтобы скорректировать точку зрения американского президента.

Газета также отмечает, что Путин в ходе переговоров продемонстрировал способность манипулировать мнением Трампа, показав “мастер-класс по влиянию на восприятие”.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался, что Трамп, вероятнее всего, будет руководствоваться исключительно интересами США, а не стремлением вернуть величие СССР. По мнению Джонсона, победа России в конфликте с Украиной станет крахом для Запада, и Трамп, безусловно, это понимает.